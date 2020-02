La Chine va réduire de moitié ses droits de douane sur des produits américains représentant 75 milliards de dollars (73 milliards de francs) d'importations annuelles, a annoncé jeudi le gouvernement. Cette mesure entrera en vigueur le 14 février.

Elle portera sur des surtaxes douanières appliquées depuis le 1er septembre dernier, a précisé la Commission des droits de douane du gouvernement chinois. Elle interviendra ainsi un mois après la signature d'une trêve dans la guerre commerciale que se livrent les deux premières économies mondiales depuis bientôt deux ans.

Des droits de 10% et 5% appliqués à 1600 produits seront réduits de moitié. Il s'agit notamment de produits de la mer, de volaille, de soja ainsi que de certains types d'avions ou encore de lampes au tungstène utilisées dans la recherche médicale. Cette baisse vise à «promouvoir un développement sain et stable des relations économiques et commerciales sino-américaines», selon la Commission.

Aux termes de l'accord préliminaire qu'elle a signé le 15 janvier avec Washington, la Chine s'était engagée à acheter au cours des deux prochaines années pour 200 milliards de dollars (195 milliards de francs) de produits américains supplémentaires, notamment agricoles et manufacturiers. Mais le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré mardi que l'épidémie au coronavirus qui sévit en Chine et paralyse l'économie du pays allait retarder ces achats de produits américains.

La Chine avait par ailleurs annoncé samedi l'annulation des surtaxes appliquées sur certains produits médicaux américains importés, afin de mieux contrer la pneumonie virale. Les biens concernés vont des désinfectants aux combinaisons de protection, en passant par les véhicules de secours. (ats/nxp)