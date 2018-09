La Chine a jugé mardi impossible de poursuivre les négociations commerciales avec les Etats-Unis en ayant «le couteau sous la gorge», après l'imposition la veille de nouveaux tarifs douaniers punitifs américains sur des produits chinois.

«Les États-Unis viennent d'adopter des restrictions commerciales très importantes. En (nous) mettant comme cela le couteau sous la gorge, comment des négociations pourraient-elles avoir lieu ? Ce ne serait pas des négociations et des consultations menées dans un climat d'égalité», a déclaré à Pékin le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen, lors d'une conférence de presse.

China remains open to trade talks provided they are based on mutual respect, equality, and honor one's words, the aggressive behavior will not work, says vice commerce minister Wang Shouwen at a press conference #tradefriction pic.twitter.com/sXJhqUZVQ1