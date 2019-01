La Suva a subi l'année dernière un contreperformance sur ses placements, en raison de l'évolution négative des marchés. La caisse nationale d'assurance accident a ainsi enregistré une performance de -2,7%, a-t-elle indiqué jeudi.

Le résultat de 2018 contraste avec la performance positive de 4,8% réalisée en moyenne sur les dix dernières années. Alors que les actions et les obligations ont reculé, l'assureur a réalisé une performance positive avec ses placements dans les sociétés non cotées, l'immobilier direct, les crédits et la quasi-totalité des stratégie des fonds d'investissements, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le degré de couverture a quant à lui reculé de neuf points de pourcentage à 134% fin 2018. Les valeurs immobilisées ont pour leur part baissé de près de 3% à 49,7 milliards de francs. La Suva a néanmoins assuré que «tous les engagements à long terme sont intégralement couverts».

L'assureur dévoilera ses résultats annuels détaillés le 7 juin. (ats/nxp)