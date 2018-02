La presse romande ressemble à un champ de ruines. Des centaines de titres qui existaient au siècle dernier, il ne reste que quelques survivants qui perdent chaque jour en épaisseur et en personnel. Et peut-être même, bientôt, leur version papier.

Les audiences sont pourtant toujours là, mais la publicité a déserté l’imprimé. A-t-on finalement toujours besoin de ces journaux qui coûtent aujourd’hui trop cher à fabriquer? Le public ne trouve-t-il pas toute l’info dont il a besoin sur les versions en ligne et les réseaux sociaux? Même les politiciens peuvent se passer de l’intermédiaire des médias pour faire passer leurs idées: ils n’ont qu’à les mettre eux-mêmes sur Internet. Pourtant, eux aussi commencent à descendre dans la rue en compagnie des journalistes pour sauver les médias. Ils le sentent, le danger est réel et le temps presse. Quel est l’état des lieux? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les solutions? Revue d’une presse menacée.

Une «super-rédaction» pour trois titres

En automne 2016, Tamedia biffe 12 postes à la Tribune de Genève, quotidien déficitaire, et 19 à 24 heures dont les comptes ne sont pourtant pas dans le rouge. En soustrayant les départs volontaires et à la retraite, cette restructuration entraîne 24 licenciements. Le 1er janvier 2018, en même temps qu’en Suisse alémanique, une rédaction Tamedia est créée en Suisse romande. Cette sorte de «super-rédaction» regroupe à Lausanne des collaborateurs de 24 heures, de la Tribune de Genève (qui doivent venir travailler dans le canton de Vaud) et du «Matin Dimanche». Elle fournit aux trois titres le contenu des rubriques étrangère, économique et nationale.

Ariane Dayer la dirige tout en gardant son titre de rédactrice en chef du «Matin Dimanche». 24 heures et la Tribune de Genève conservent chacun le contrôle de leur rubrique locale (qui passe du deuxième au premier cahier) et leurs rédacteurs en chef respectifs. Les journalistes sportifs des deux quotidiens régionaux rejoignent le Sport Center à Lausanne, rédaction qui fournissait déjà les contenus sportifs du «Matin», du «Matin Dimanche» et de 20 minutes et qui donc ajoute à son tableau la rubrique sportive de la Tribune de Genève et de 24 heures. Depuis cette nouvelle organisation, plusieurs journalistes, notamment du «Matin Dimanche», ont démissionné.

Fusion et amputation

L’Agence télégraphique suisse (ATS), qui fournit des dépêches, fusionne en janvier avec l’agence photographique Keystone. Les propriétaires, dont fait partie Tamedia, annoncent le licenciement de 40 personnes sur 160 en raison de la prévision d’une baisse du chiffre d’affaires en 2018. Depuis, la rédaction a fait une grève qui a été suspendue à son quatrième jour suite à l’ouverture de négociations. Affaire en cours.

Régionaux pas épargnés

Le groupe français Hersant contrôle plusieurs quotidiens régionaux en Suisse romande sous l’étiquette ESH Médias. Si Le Nouvelliste en Valais semble résister à la crise, ce n’est pas le cas de La Côte. Le quotidien de Nyon (VD), déficitaire, a annoncé une réorganisation pour le printemps qui coûtera leur place à deux collaborateurs sur les dix-neuf. À Neuchâtel, les quotidiens L’Express et L’Impartial ont fusionné le 23 janvier, mais faisaient rédaction commune depuis des années. À Fribourg, La Liberté appartient au groupe Saint-Paul, mais celui-ci a dû fermer son secteur d’impression journaux et le quotidien est imprimé, depuis 2015, par Tamedia. Rappelons aussi que tous ces journaux, ainsi que Le Courrier et Le Journal du Jura, par économie, partagent des pages communes.

Attaque dans l’urne

Quand ce n’est pas l’économie qui menace un média, c’est la politique. L’existence de la SSR est remise en cause par l’initiative «No Billag» qui veut supprimer la redevance. Un oui le 4 mars fera disparaître télés et radios publiques régionales telles que nous les connaissons. Si les derniers sondages indiquent un assez net rejet de la proposition, le débat sur le thème du citoyen qui doit financer des médias même s’il ne le souhaite pas en a fait réfléchir plus d’un et risque de ne pas s’éteindre.

Fusion de rédactions

En août 2017, Tamedia annonce la fusion des rédactions de 20 minutes et du «Matin». Six personnes de ce dernier titre, qui est déficitaire, sont licenciées. Le 22 janvier, les deux rédactions sont réunies géographiquement en une seule pour produire le journal «Le Matin», le site Lematin.ch, le premium en ligne payant, qui n’a jamais décollé, Le Matin du Soir, le journal 20 minutes et le site 20minutes.ch. Pour l’éditeur, ce regroupement vise à conserver la marque «Le Matin», quitte à ce qu’elle devienne 100% numérique. La version papier du «Matin» peut donc carrément disparaître, même si Tamedia affirme qu’aucune décision dans ce sens n’a encore été prise. Au passage, les journalistes du «Matin» passent, dans l’organigramme, de la structure Tamedia Publications romandes à l’alémanique Tamedia AG, perdant du même coup leur convention collective.

Tuer un hebdo pour sauver un quotidien

En mai 2015, Ringier, après avoir racheté le quotidien Le Temps, le déménage de Genève à Lausanne. Il réunit dans une grande newsroom sa rédaction à celle de L’Hebdo et du magazine féminin Edelweiss. Dix collaborateurs du Temps et d’Edelweiss avaient été licenciés en mars. Fin janvier 2017, c’est le choc. Ringier annonce la suppression quasi immédiate de L’Hebdo, dont le dernier numéro paraît le 2 février. Un sacrifice qui doit permettre de sauver Le Temps, selon l’éditeur. Mais sur les 36 postes qui disparaissent dans l’affaire, 20 appartiennent à la rédaction du Temps, qui se voit donc privé d’un tiers de ses forces.

(Le Matin)