Recourir à deux langues ou plus sur son lieu de travail: c'est ce que font régulièrement plus de quatre actifs sur dix en Suisse. L'anglais est la langue non nationale la plus utilisée.

Trois travailleurs sur dix utilisent au moins une fois par semaine deux langues; ils sont 13% à manier trois idiomes ou plus. C'est à l'oral que ce plurilinguisme se manifeste principalement, comme le montrent des chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique. L'OFS se base sur l'enquête sur la langue, la religion et la culture de 2014. La moitié des actifs occupés utilisent au moins une fois par année plus d'une langue, que ce soit pour lire, écrire ou à l'oral. Plus d'un quart (28%) le fait quotidiennement.

Allemand en tête

Au niveau suisse, l'allemand (68%) est la langue la plus souvent utilisée sur le lieu de travail, suivi par le suisse allemand (60%) et le français (36%). Vient ensuite l'anglais (32%) puis l'italien (9,8%). Outre l'anglais, l'espagnol (1,8%) et le portugais (1,4%) sont les langues non nationales les plus répandues.

L'allemand arrive en tête pour écrire (63%) et pour lire (66%) tandis qu'à l'oral le dialecte est prépondérant (60%). Des deux côtés de la Sarine, l'anglais est la deuxième langue la plus utilisée. Il se classe en troisième position au Tessin, devancé par l'allemand.

Envie d'apprendre l'anglais

L'OFS note que c'est dans les fonctions dirigeantes que l'on a le plus souvent recours à plusieurs langues. Les employés administratifs, les scientifiques ainsi que les personnes actives dans des professions intellectuelles ou intermédiaires manient aussi régulièrement plusieurs idiomes.

Un actif sur six en Suisse aimerait apprendre une langue ou améliorer ses connaissances pour des raisons professionnelles. Leur choix se porte avant tout sur l'anglais, suivi par les trois langues nationales principales (allemand, français et italien). L'espagnol, le chinois, le russe mais aussi le suisse allemand font également partie des langues mentionnées. (ats/nxp)