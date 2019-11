Vous avez envie d'aller faire du surf à Hawaii, mais le voyage coûte trop cher? La compagnie Alaska Airlines a pensé à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite, cela ne concerne que les vols au départ du Canada ou des États-Unis, là où la compagnie opère. Reste que, pour tout vol jusqu'au 20 novembre, réservé entre le 4 et le 8 novembre, à destination ou au départ de Hawaii, un rabais sera appliqué sur le prix du billet en fonction... de la taille des vagues.

La compagnie s'est associée au site Surfonline, qui fait des prévisions de l'état de l'océan, raconte Outside. Si, le jour de votre vol, le site prédit des vagues d'une hauteur jusqu'à 10 pieds (3 mètres), vous aurez 10% de rabais. Jusqu'à 15 pieds (4,5 m) c'est 15%, 20 pieds (6 m) c'est 20% et au-delà de 30 pieds (9 m), 30%. Les rabais sont ajustés deux fois par jour, selon les dernières prévisions, mais ne peuvent jamais diminuer. Ainsi, si un billet pour une certaine date bénéficiait de 20% de rabais, il ne pourra pas redevenir plus cher, même si les prévisions voient la taille des vagues diminuer. Un rabais de 15% met ainsi le trajet depuis la côte ouest des Etats-Unis jusqu'à Hawaii à 260 dollars.

La hauteur de la neige

La compagnie propose également aux surfeurs de transporter leur planche au prix d'un bagage en soute, c'est à dire 30 dollars. Pour Alaska Airlines, les clients prévoient de plus en plus leur voyage en fonction de certains facteurs, comme la météo ou des conditions pour pratiquer un sport. Pour l'ouverture de la saison du surf à Hawai, la compagnie s'est donc dit qu'elle attirerait d'autant plus les surfeurs avec cette offre, voire même convaincrait ceux qui hésitaient à y aller. Elle ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là puisqu'elle envisage cet hiver une promotion pour les skieurs en fonction de la hauteur de la couche de neige dans ses destinations montagneuses. Cela va peut-être donner des idées à Swiss...

Michel Pralong