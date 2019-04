L'affaire de blanchiment impliquant Danske Bank occupe la Finma, qui a été chargée d'examiner des données en provenance du Danemark. Le gendarme financier suisse a aussi été saisi de deux cas de crédits litigieux, concernant UBS en rapport avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Credit Suisse avec le Mozambique.

Au sujet de la première banque danoise Danske Bank, touchée par une tentaculaire affaire de blanchiment dans sa filiale estonienne avec des fonds suspects de plusieurs dizaines de milliards d'euros, il s'agit d'examiner les flux d'argent à travers la Suisse sur la base de données reçues du Danemark, a dit jeudi à Berne le directeur de la Finma Mark Branson, dans le cadre de la conférence de presse annuelle de l'organisme de surveillance. La Finma ne sait pas encore s'il y a matière à agir.

Credit Suisse au Mozambique

Concernant les poursuites lancées en mars à Londres par le gouvernement du Mozambique contre Credit Suisse (notamment), la compétence revient aux autorités britanniques. Mais la Finma accompagne l'affaire et évalue si, à l'échelle du groupe bancaire helvétique, «tout a été fait correctement».

Plusieurs personnes avaient été arrêtées et accusées de corruption et blanchiment d'argent en lien avec un emprunt secret côté mozambicain de 2 milliards de dollars auprès de banques étrangères, dont Credit Suisse. Trois ex-banquiers du numéro deux bancaire helvétique sont concernés, et le gouvernement mozambicain estime avoir été lésé.

Dans le cas d'UBS, qui aurait accordé à la Papouasie-Nouvelle Guinée un crédit douteux de quelque 950 millions de francs en 2014, comme annoncé en février, la Finma est «en contact» avec le géant bancaire helvétique. Cela a déjà été dit, et il n'y a rien à ajouter pour l'instant, a déclaré M. Branson. (ats/nxp)