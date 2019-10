Pompeo affirme que la Chine est «ouvertement hostile» aux États-Unis

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré mercredi qu'il entendait faire monter la pression sur la Chine dans plusieurs domaines, tout en qualifiant Pékin d'«ouvertement hostile» aux États-Unis. Mike Pompeo a déclaré qu'il allait prononcer une série de discours dans les mois à venir dans lesquels il présenterait des cas -- allant de l'idéologie au commerce --, où Pékin tente d'influencer sur les États-Unis. «Aujourd'hui nous avons finalement compris à quel point le Parti communiste chinois est ouvertement hostile aux États-Unis et à nos valeurs», a dit Mike Pompeo dans un discours au Hudson Institute (un think tank conservateur) à New York.