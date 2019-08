Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a promis vendredi d'agir pour soutenir l'expansion de l'économie des Etats-Unis mais a prévenu que la Fed n'avait pas de mode d'emploi tout prêt pour faire face aux tensions commerciales.

«Pas de mode d'emploi» tout prêt

Si les perspectives économiques américaines restent favorables, M. Powell a décrit dans un discours à Jackson Hole (Wyoming) une aggravation de la situation internationale en partie due «aux incertitudes commerciales».

Pékin vient d'ailleurs d'annoncer vendredi son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis d'ici la fin de l'année.

M. Powell a noté que les tensions commerciales semblaient «jouer un rôle dans le ralentissement mondial et la faiblesse du secteur manufacturier et des investissements des entreprises aux Etats-Unis».

Mais, dans ce contexte, il a prévenu que la politique monétaire n'avait «pas de mode d'emploi» tout prêt.

«Nous pouvons toutefois (...) nous concentrer sur comment les questions commerciales affectent les perspectives et ajuster notre politique», a ajouté le numéro un de la Fed lors de cette conférence traditionnelle de la Fed de Kansas City dans la station de montagne du Wyoming.

Attaques de Donald Trump

Donald Trump s'est demandé vendredi si le président de la Banque centrale américaine, qu'il accuse de brider l'économie américaine, était «un pire ennemi» que le président chinois Xi Jinping.

«Comme d'habitude, la Fed n'a RIEN FAIT», s'est insurgé le président américain sur Twitter après le discours prudent de Jerome Powell.

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great...