Trois millions et demi d'appareils DAB sont désormais au total en circulation. Les magasins d'électronique ont vendu 304'000 radios DAB en 2017, peut-on lire dans la newsletter de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) publiée lundi. L'office se base sur les chiffres semestriels de l'institut de recherche GfK.

Par ailleurs, 290'000 véhicules étaient soit déjà équipés d'un appareil DAB (280'000), soit l'ont été après leur mise en circulation (8200). Le nombre de véhicules dotés d'autoradios numériques a connu une forte hausse, passant de 66% à 85% en un an. Pour la première fois, on dénombre plus d'un million de véhicules équipés d'une radio DAB .

Fin de la diffusion analogique

La branche de la radio prévoit d'abandonner progressivement la diffusion analogique par OUC dès 2020 pour la remplacer par le DAB. La radiodiffusion analogique s'arrêtera autour de 2025.

En vue de ce changement, une campagne d'information a été lancée en 2017 par l'OFCOM. De nombreuses actions sont menées à la radio, à la télévision, dans les journaux et par voie d'affiche. D'autres renseignements sur «La radio déménage» peuvent être consultés sur le site de la campagne.

//www.dabplus.ch/fr (ats/nxp)