L'exploitant de distributeurs automatiques Selecta a décidé de retirer de son assortiment certains produits Coca-Cola. Les boissons du géant américain seront remplacées par des produits alternatifs d'autres marques, indique l'entreprise bernoise mardi, confirmant les informations parues mardi sur le site Watson.

Selecta explique cette mesure comme une réaction à la décision de Coca-Cola de réduire le contenu des bouteilles de certaines boissons sur le marché suisse, sans ajuster le prix en conséquence. Ainsi, à compter du mois d'avril, des boissons du groupe auparavant proposées dans des emballages de 500 ml le seront à 450 ml, mais pour le même prix. Alors que l'offre de Coca-Cola et Coca-Cola Zero sera réduite, tous les autres produits nouvellement conditionnés à 450 ml seront réduits, voire retirés de l'assortiment. Des boissons comme Fanta, Sprite, Bitter Lemon et Mezzo Mix seront substituées par d'autres marques, comme Sinalco ou 7-up.

De son côté, le colosse américain dit prendre acte de la décision de Selecta. «Chaque distributeur est libre dans la composition de son assortiment», a indiqué une porte-parole à l'agence d'information financière AWP.

Et de rappeler que la multinationale est présente en Suisse depuis 1936. Elle y dispose de deux sites de production et emploie près de 800 collaborateurs, avec les coûts locaux élevés correspondants. (ats/nxp)