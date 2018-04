Après Tamedia, Admeira et Ringier ont annoncé jeudi matin la fin avec effet immédiat de leurs relations d'affaires avec Publicitas. Ils reprochent au groupe publicitaire lausannois des manquements dans ses obligations financières. Plus tard dans la journée, le groupe NZZ a pris la même décision.

Admeira, Ringier, Ringier Axel Springer Schweiz et NZZ Media Solutions emboîtent ainsi le pas à l'éditeur zurichois Tamedia, qui a lancé le mouvement mercredi. Le facteur déterminant de leur décision est le «flux financier insatisfaisant de Publicitas et les obligations de paiement qui en découlent», lit-on dans un communiqué conjoint d'Admeira et Ringier.

«D'un point de vue entrepreneurial, il n'était plus responsable de poursuivre via Admeira notre collaboration avec Publicitas», explique Alexander Theobald, directeur des opérations de Ringier Suisse cité dans le communiqué.

Coentreprise appartenant à Ringier, la SSR et Swisscom, Admeira contactera ses clients ayant placé leurs annonces auprès de Publicitas pour les informer sur la suite de la procédure. Entretemps, elle les invite à payer leurs factures directement auprès d'elle.

Concept d'assainissement

Mercredi, la société Publicitas affirmait travailler depuis plusieurs semaines sur un concept d'assainissement visant à stabiliser l'entreprise. Une des bases est l'engagement des grands éditeurs à poursuivre leur collaboration avec Publicitas à des conditions révisées.

Une annonce qui n'a pas empêché l'hémorragie: NZZ Media Solutions, l'agence de commercialisation du groupe NZZ, a en effet décidé jeudi après-midi de mettre un terme à sa collaboration avec Publicitas. Ceci également en raison d'arriérés de paiement, et «au vu des derniers événements». NZZ Media Solutions invitent ses clients à lui payer directement les factures ouvertes. (ats/nxp)