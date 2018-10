Les sociétés cotées dont le siège social est situé en Californie devront compter au moins une femme au sein de leur conseil d'administration, exige un texte promulgué dimanche. Elles ont jusqu'à la fin de l'année prochaine pour s'y plier.

Le dispositif exige en outre que le nombre minimum de femmes soit porté à deux d'ici la fin 2021 si le conseil compte cinq membres et trois s'il en compte six ou davantage. Les groupes qui refuseraient de se conformer à cette législation risquent des amendes d'un montant compris entre 100'000 et 300'000 dollars. Parmi les grands groupes concernés par le texte, figurent Apple, Alphabet, maison mère de Google, le constructeur automobile Tesla ou encore Facebook.

Etude du Credit Suisse

Selon le Tages-Anzeiger mardi, la loi californienne s'est appuyée sur une étude d'octobre 2016 du Credit Suisse. La grande banque y avait examiné l'impact de la diversité des sexes sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et elle avait pu prouver que le rendement des capitaux propres des firmes ayant au moins une femme dans leur conseil d'administration s'élevait en moyenne à 12,2 %, soit 2,1% de plus que celles dont les comités sont exclusivement masculins.

Par ailleurs, depuis la crise financière de 2008, la croissance du chiffre d'affaires des entreprises qui comptent plus de 50% de femmes parmi leurs cadres était plus élevée que partout ailleurs. En outre, les firmes dont les membres du conseil d’administration sont féminins prenaient moins de risques et avaient un taux d'endettement plus faible.

Californie très proche de la Suisse

Actuellement, la proportion de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises californiennes est de 15,5 %. Quelque 26% de ces sociétés ne comptent aucun membre féminin tandis que 12% en comptent trois ou plus. A titre de comparaison, une étude du consultant Guido Schilling a révélé en mars dernier qu'en Suisse, 17% seulement des membres du conseil d'administration des plus grandes entreprises suisses étaient des femmes. Et chez nous aussi, 26% des conseils d'administration ne comptent aucun membre féminin.

Pour rappel, en juin dernier, le Conseil national a approuvé de justesse une révision de la loi du droit des sociétés anonymes.L'introduction de quotas féminins a été le point le plus controversé. Les conseils d'administration devront compter au minimum 30% de femmes et les directions 20%. La mesure doit pousser l'économie à intensifier ses efforts pour combattre la forte sous-représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Toutefois, aucune sanction n'est prévue. Les quelque 250 sociétés potentiellement concernées devront juste expliquer pourquoi l'objectif n'est pas atteint et comment elles veulent y parvenir.

