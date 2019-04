La banque Raiffeisen cherche à tourner la page de l'ère Pierin Vincenz et de nouvelles mesures sont attendues pour la semaine prochaine. Selon la «St. Galler Tagblatt», le projet sera dévoilé mardi et il prévoit la suppression de 200 postes de travail, principalement au siège social de la banque à Saint-Gall.

Raiffeisen emploie près de 2200 personnes en Suisse, dont 1233 à Saint-Gall et principalement dans l'informatique. Les départements concernés par la restructuration sont pour le moment inconnus.

Un siège social sous tension

Le projet «Réforme 21» est géré par un groupe de travail d'une quinzaine de membres sous la co-responsabilité de Guy Lachapelle, le nouveau président de la banque, et de Kurt Sidler, le président de la Raiffeisenbank à Lucerne. Il s'est fixé comme objectif d'élaborer une stratégie qui doit aboutir à un cahier des charges pour le siège social.

La direction a également engagé une société de conseil afin d'explorer les synergies potentielles. Selon «Inside Paradeplatz», on parle d'économies annuelles d'au moins 30 millions de francs et de suppressions d'emplois imminente entre 100 et 200 postes.

Cette situation pèse sur les employés et nombre d'entre eux se disent «très mécontents». Jusqu'à présent, la réduction des effectifs n'avait pas été évoquée. Au siège de la banque, les employés auraient préféré que la direction parlât clairement de «coup de balai».

La banque s'est refusée à tout commentaire. (nxp)