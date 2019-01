Pierin Vincenz n'a pas fait preuve d'un comportement pénalement répréhensible dans les prises de participations opérées par Raiffeisen, alors que le Grison dirigeait le 3e groupe bancaire helvétique. Il en est allé de même pour les autres organes dirigeants de l'établissement st-gallois, actuels ou anciens, estime Bruno Gehrig à l'issue de son enquête.

Mandaté par Raiffeisen, M. Gehrig a examiné les prises de participations du groupe bancaire coopératif ainsi que de ses filiales depuis 2005, alors que Pierin Vincenz dirigeait l'établissement, écrit mardi ce dernier. Sur la base des informations disponibles, l'enquête n'a pas permis de déceler des preuves univoques d'un quelconque comportement criminel de M. Vincenz dans le cadre des investissements passés sous revue. L'examen exclut cependant les éléments faisant déjà l'objet de poursuites pénales.

A l'image de l'enquête réalisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), l'examen de M. Gehrig met cependant en lumière de «graves lacunes» de la part du conseil d'administration de Raiffeisen dans la stratégie de diversification de l'établissement. La même observation vaut pour la direction.

Sous la houlette de Pierin Vincenz, Raiffeisen s'est développé entre 2012 et 2015 dans de nouveaux secteurs d'activité d'une valeur d'un milliard de francs en acquérant diverses participations. Si certains de ces investissements ont été effectués avec la diligence voulue, «le lancement, la négociation et le traitement d'autres opérations de placement ont montré que les structures, les processus et les ressources existants étaient trop sollicités», poursuit le rapport.

Culte de la personnalité

Le «manque de leadership et de contrôle, les carences organisationnelles et une culture axée sur la personne ont entraîné des désavantages financiers», ajoute M. Gehrig. Ancien membre du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) et ex-administrateur d'UBS et de Roche, celui qui a aussi présidé les conseils d'administration de l'assureur Swiss Life et de la compagnie aérienne Swiss, fait également part d'atteintes à la réputation du groupe Raiffeisen.

L'affaire Vincenz, ne restera pas non plus sans conséquence au niveau financier. Pour l'exercice 2018, Raiffeisen anticipe désormais un bénéfice net largement inférieur à celui dégagé en 2017, en raison de correctifs de valeurs passés sur les participations du groupe. Ces charges exceptionnelles devraient atteindre près de 3oo millions de francs. Le résultat opérationnelle devrait quant à lui rester stable.

En 2017, Raiffeisen avait engrangé un bénéfice net record de 917 millions de francs. Le résultat opérationnel s'était pour sa part hissé à 1,1 milliard de francs. Après six mois en 2018, ces deux indicateurs de rentabilité se sont inscrits en repli à respectivement 416 et 517 millions. Raiffeisen a effectué des correctifs de valeur de 20 millions liés à l'émetteur de cartes de crédit Aduno.

Alors que Raiffeisen a déjà renouvelé pour bonne part ses organes dirigeants l'an dernier, avec notamment un nouveaux président du conseil d'administration en la personne de Guy Lachappelle ainsi qu'un nouveau directeur général, Heinz Huber, trois membres de la direction quittent l'établissement. Gabriele Burn et Beat Hodel ont fait part lundi de leur départ avec effet immédiat, tout comme Paulo Brügger.

Renouvellement

La direction de Raiffeisen ne comprend désormais plus aucun membre qui se trouvait déjà en fonction en 2015. Critiqué depuis l'éclatement de l'affaire Vincenz, le directeur général Patrik Gisel, lequel avait succédé à Pierin Vincenz, a jeté l'éponge en juillet 2018. En novembre, Guy Lachapelle, ex-patron de la Banque cantonale de Bâle, a lui été confirmé à la présidence. Son homologue de la Banque cantonale de Thurgovie, Heinz Huber, a pris ses fonctions de patron de l'institut le 9 janvier dernier.

Feuilleton de l'année 2018, l'affaire Vincenz, du nom du directeur général de Raiffeisen entre 1999 et septembre 2015 Pierin Vincenz, remonte à octobre 2017. La Finma annonce alors des investigations à l'encontre du 3e groupe bancaire helvétique concernent en particulier la surveillance de la direction par le conseil d'administration.

Fin 2017, Aduno, dont Pierin Vincenz a présidé le conseil d'administration depuis sa création en 1999 à juin 2017, dépose plainte contre ce dernier pour gestion déloyale. La société zurichoise active dans les crédits privés, le leasing ainsi que les cartes de crédit reproche au bâtisseur de Raiffeisen, devenu durant les 16 ans de règne du Grison le 3e groupe bancaire helvétique et un établissement d'importance systémique, de s'être enrichi personnellement dans le cadre d'acquisitions. Pierin Vincenz est également visé par une plainte de Raiffeisen. (ats/nxp)