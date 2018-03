«Après une année 2016 pas extraordinaire», la marque horlogère genevoise Raymond Weil a dégagé des ventes stables en 2017, selon son directeur général. Elie Bernheim est plutôt optimiste pour 2018 mais reste prudent.

«Depuis l'automne 2017, nous enregistrons des mois solides avec une croissance de 5 à 10%, selon les marchés», a déclaré Elie Bernheim, lors d'un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. «Nous sommes donc confiants mais sans excès» pour cette année.

Le petit-fils du fondateur de la marque constate que la croissance est restée solide aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ses deux marchés phares. Il se réjouit de la reprise en Chine, après trois années «compliquées». Raymond Weil est présente dans 80 pays et possède des boutiques en propre au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Masse critique pour rester indépendant

Interrogé sur un éventuel rachat par un grand groupe, le directeur général de la marque familiale estime avoir la masse critique nécessaire pour rester indépendant. «On écoule 150'000 montres par an, soit un volume de production tout à fait honnête», observe Elie Bernheim qui précise pouvoir aussi compter sur «des partenaires loyaux et fidèles».

Raymond Weil emploie 150 personnes et est indépendante depuis sa création il y a un peu plus de 40 ans. La marque s'est spécialisée dans le monde de la musique et les icônes. Après la montre Beatles en 2016, David Bowie en 2017, elle a choisi de faire une série spéciale dédiée au groupe de hard rock AC/DC.

«Je suis fan de ce groupe mythique», explique le directeur. Ce nouveau modèle est doté d'un mouvement propre, réalisé en collaboration avec Sellita. «C'est le premier mouvement maison de la marque et c'est le résultat d'un vrai aboutissement», conclut fièrement Elie Bernheim. (ats/nxp)