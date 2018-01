Swiss a enregistré un nouveau record en termes d'affluence en 2017. La compagnie aérienne a transporté 16,89 millions de passagers l'an dernier, battant de 2,3% son précédent record de 2016.

Les vols ont été moins nombreux qu'en 2016, baissant de 4% à 140'074 liaisons, dont 121'885 sur les lignes européennes (-4,1%) et 18'189 sur les lignes intercontinentales (-3.3%), détaille mercredi Swiss dans un communiqué.

Hausse en décembre

Sur le mois de décembre, la compagnie à croix blanche a vu le nombre de passagers transportés augmenter de 1,2% sur un an, pour atteindre près de 1,29 million. Le nombre de vol effectués a simultanément diminué de 3,7% par rapport au même mois de l'année précédente, à 10'785.

Avec sa filiale de vols de vacances Edelweiss, Swiss a enregistré près de 19 millions de voyageurs l'an passé, battant de 5,3% son précédent record. Quant à l'ensemble du groupe Lufthansa, il comptabilise 130,04 millions de passagers, un chiffre record lui aussi, en progrès de 18,6% comparé à celui de 2016.

Lufthansa, numéro un en Europe

A titre de comparaison, les quatre compagnies du groupe Air France-KLM, Air France, KLM, Hop! et Transavia, ont accueilli l'an dernier dans leurs appareils 98,7 millions de voyageurs, 5,6% de plus qu'en 2016. AIG, concurrent constitué de la britannique British Airways, de l'irlandaise Aer Lingus et des espagnoles Iberia et Vueling a pour sa part transporté près de 105 millions de passagers ( 4,1%).

Du côté des transporteurs à bas coûts, la britannique EasyJet, très présente à Genève et à Bâle, a aussi vu affluer dans ses appareils un nombre record de passagers, soit 81,6 millions, 9,6% de plus qu'en 2016. La rivale irlandaise Ryanair en a accueilli pas moins de 129 millions.

Pour Swiss, les capacités (sièges-kilomètres offerts) ont crû de 3,1% sur l'ensemble du réseau, et de 5,4% pour les seuls long-courriers. Après un repli en 2016, en raison de la mise en service des appareils Boeing 777 et Bombardier C Series dotés d'une capacité supérieure, le taux d'occupation de siège est reparti à la hausse.

Pour l'ensemble du réseau, ce coefficient a progressé au regard de l'exercice précédent de 1,1 point de pourcentage à 82,4%. Il a gagné 1,1 point à 77,5% sur les vols européens, et 0,9 point à 84,3% sur les vols intercontinentaux.

Davantage de fret

En ce qui concerne le fret, Swiss WorldCargo a présenté une hausse du coefficient de remplissage, de 4,9 points à 80,1%. La compagnie fait état d'un bond de 13% des tonnes-kilomètres transportées. Swiss dévoilera ses résultats financiers pour l'exercice 2017 le 15 mars prochain. (ats/nxp)