Deux milliards quatre cent mille francs. Telle est la somme que débourse le géant pharmaceutique bâlois Roche pour acquérir la totalité de Foundation Medicine, développeur américain d'outils de diagnostics personnalisés en oncologie, dont il détenait déjà une majeure partie, à 5,3 milliards de dollars (5,36 milliards de francs).

La transaction, largement approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, doit être finalisée dans le courant de l'année, précise un communiqué publié mardi.

Roche offrira aux actionnaires minoritaires de Foundation Medicine 137 dollars par action, correspondant à une prime de 29% sur le cours de clôture de lundi et de respectivement 47% et 68% sur le cours pondéré moyen sur 30 et 90 jours.

Foundation Medicine a décroché en fin d'année dernière un feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour son dispositif de diagnostic FoundationOne CDx. Ce dernier est présenté comme le premier outil de diagnostic complet capable d'évaluer quatre classes d'altérations génomiques pour 324 gènes responsables de la progression de la maladie et d'identifier les patients atteints d'un cancer au stade avancé.

La solution de Foundation Medicine est également le premier outil de diagnostic utilisant le séquençage haut débit (NGS) pour le médicament Alecensa du colosse rhénan, une monothérapie homologuée par la FDA pour le traitement du cancer du poumon localement avancé ou métastasé ALK-positif et non à petites cellules (NSCLC). (ats/nxp)