Romande Energie a pris les devants pour assurer l'approvisionnement en courant à ses clients malgré la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus. «L'approvisionnement est garanti de notre côté», assure le nouveau directeur général Christian Petit, en entretien lundi avec AWP.

L'énergéticien morgien a dû prendre des mesures pour protéger les employés sur ses chantiers, dans l'unité Services énergétiques. Le chômage partiel a concerné en mars 20% des quelque 350 employés de cette entité, soit une septantaine de personnes. Ceux-ci percevront la totalité de leur salaire jusqu'à fin avril au moins, a insisté Christian Petit. Le nombre d'employés concernés pourrait être ajusté en avril.

Dans les autres secteurs, Romande Energie recourt au télétravail, notamment pour la centrale d'appels qui a pu être maintenue malgré les restrictions.

Chantiers fermés

«Notre société est préparée pour affronter cette crise», affirme Christian Petit, qui a remplacé Pierre-Alain Urech en cours d'année dernière. L'ex-patron de Romande Energie avait mis en place un plan pandémie après la crise du H1N1 en 2009. Les mesures ont été appliquées par la cellule de crise. «Nous n'avons pas été pris au dépourvu, selon le directeur général.

En termes de protection du personnel, Romande Energie a donc pris la décision de fermer les chantiers sur lesquels l'entreprise est maître d'ouvrage à l'exception des travaux de maintenance urgents ou de levées de pannes.

«Certains maîtres d'ouvrage, notamment en Suisse alémanique, nous ont demandé de reprendre le travail. On le fait de manière très prudente avec un audit des conditions sanitaires, avec un volontariat de la part de nos collaborateurs et notre équipe de sécurité qui veille au respect des normes sanitaires», relève cependant Christian Petit.

Facilités de paiement

Romande Energie se montrera compréhensif vis-à-vis des factures en retard. «Les clients peuvent bénéficier de délais de paiement, les procédures de recouvrement ont été allégées, il n'y pas de frais de relance, il n'y a pas de coupure pour non paiement», souligne le patron du groupe vaudois. Dans un contexte de quasi paralysie de l'économie, les entreprises profiteront en priorité de ces largesses.

Christian Petit estime qu'il est trop tôt pour estimer l'impact sur les recettes de Romande Energie en 2020, mais souligne la bonne diversification du portefeuille de clients entreprise du groupe. «Nous nous inquiétons principalement pour les petites PME et les indépendants.»

Les liquidités, renforcées en 2019, demeurent à un bon niveau. Il n'y a pas eu d'affaiblissement depuis le début de la crise. «Nous avons un emprunt à rembourser de l'ordre de 100 millions en juillet. Il est prévu de le rembourser», a noté le directeur financier Nicolas Conne, confirmé dans ses fonctions en 2019, après le décès de son prédécesseur Denis Matthey.

Romande Energie pourrait être amené à revendre de l'énergie déjà achetée et non consommée par les clients à un prix inférieur, le marché étant «déprimé» en raison de la chute des cours du pétrole, et ainsi subir des pertes - non chiffrées - à ce niveau. L'année 2020 sera donc une véritable épreuve du feu pour le nouveau duo à la tête de Romande Energie. «Il n'y a jamais de moment idéal pour reprendre une entreprise», reconnait Christian Petit. (ats/nxp)