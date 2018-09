La compagnie aérienne Ryanair a annoncé mardi l'annulation de 190 vols à cause d'une grève vendredi de son personnel de cabine dans six pays européens, soit 8% de ses vols prévus ce jour-là.

«Ryanair s'excuse auprès des 30'000 clients (sur 450'000) qui devraient être affectés par ces perturbations injustifiées vendredi 28 septembre», a expliqué dans un communiqué l'entreprise irlandaise qui a rejeté la responsabilité de ces annulations sur «une infime minorité du personnel de cabine en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie et en Allemagne».

Ryanair Pre-Cancels Under 190 Of 2,400 (8%) Scheduled Flights On Fri 28th Sept: https://t.co/yErvVaCLgm — Ryanair (@Ryanair) September 25, 2018

«Grèves inutiles»

Ryanair envisagera de réduire son objectif de croissance des capacités pour cet hiver et l'été prochain si la grève persiste, a déclaré mardi un responsable de la compagnie aérienne.

«Ces grèves inutiles à répétition portent préjudice à l'entreprise Ryanair et à la confiance de notre clientèle alors même que les prix pétroliers augmentent fortement et si elles se poursuivent, il est inévitable que nous devions réexaminer notre croissance des capacités cet hiver et à l'été 2019», a déclaré le directeur du marketing Kenny Jacobs.

Les syndicats de personnels navigants de Ryanair en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne, entendent reconduire leur mouvement tous les mois jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Ils veulent contraindre la compagnie à accepter des contrats locaux au lieu de contrats s'appuyant sur le droit du travail irlandais, réputé moins avantageux pour les salariés.

Le directeur général Michael O'Leary, qui a adopté une ligne dure face aux revendications syndicales, a été massivement reconduit au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de Ryanair qui s'est tenue voici cinq jours.

(afp/nxp)