L'agence de notation financière S&P Global Ratings a relevé vendredi la note de l'Espagne d'un cran à «A-». Elle pointe les bonnes performances économiques du pays qui n'ont pas été affectées par les revendications autonomistes en Catalogne.

S&P estime que le produit intérieur brut (PIB) espagnol augmentera plus vite que la moyenne des pays de la zone euro sur la période 2018-2021. L'agence a assorti la note d'une perspective positive, ce qui implique qu'elle pourrait la relever à nouveau prochainement.

Une autre agence de notation, Fitch, avait également revu à la hausse en janvier la note de Madrid.

Catalogne

«La perspective positive signifie que nous pourrions de nouveau relever la note dans les 24 prochains mois si le gouvernement parvient à une plus grande consolidation des finances publiques que ce à quoi nous nous attendons actuellement et que nous observons de nouvelles améliorations dans le système de transmission monétaire, notamment sur la façon dont les politiques monétaires de la BCE influenceront les conditions de crédit en Espagne (...) tout comme les progrès effectués par le système bancaire espagnol pour s'affranchir du financement de la BCE», souligne S&P.

«De nouvelles diminutions des tensions politiques en Catalogne viendraient également appuyer un relèvement», précise l'agence.

Elle prévient toutefois que la perspective pourrait être ramenée à «stable» si «les tensions entre le gouvernement central et le gouvernement régional de Catalogne escaladaient et commençaient à peser sur la confiance des entreprises, les investissements et les perspectives économiques entraînant des mesures politiques moins prévisibles à l'avenir». (ats/nxp)