Le chimiste du bâtiment Sika a annoncé mardi le rachat du groupe français spécialisé dans la chimie de la construction, Parex. La transaction sera finalisée entre le deuxième et le troisième trimestre 2019, sous réserve de l'approbation des autorités officielles.

Le montant de la transaction correspondra à un ratio 11,3 fois le résultat opérationnel attendu en 2019, a précisé Sika dans un communiqué.

Parex est actuellement détenu par CVC Fund V. En 2018, le groupe français, qui compte 74 usines dans 23 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de francs.

Selon le communiqué, les effets de synergie sont estimés entre 80 et 100 millions de francs par année. Le chiffre d'affaires de Sika devrait atteindre les 8 milliards grâce à cette acquisition.

Sept milliards de chiffre d'affaires

Le chimiste du bâtiment Sika a dépassé pour la première fois les 7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2018, avec 7,09 milliards de recettes. Le groupe a enregistré une «solide» croissance de 13,7% en monnaies locales, portée par l'ensemble des régions, a-t-il indiqué mardi.

Parmi les régions, l'Europe de l'Est, l'Afrique, le Proche-Orient, les Etats-Unis, l'Indonésie, l'Inde et la Chine ont enregistré une croissance particulièrement forte. L'année dernière Sika a ouvert 11 nouveaux sites de production et a effectué quatre acquisitions, rappelle le communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) est attendu entre 940 et 960 millions de francs en 2018. Le groupe a confirmé ses prévisions de croissance de 6% à 8% en 2019 et s'attend à voir son bénéfice progresser de manière plus que proportionnelle. En fonction de la date de finalisation de l'acquisition du français Parex, les ventes devraient dépasser les 8 milliards de francs. (ats/nxp)