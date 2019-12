Le groupe Sucre Suisse a vu ses revenus repasser sous la barre des 200 millions de francs au cours de son exercice décalé 2018/19 (clos fin septembre), essentiellement en raison d'une récolte inférieure à la moyenne en 2018, a indiqué l'entreprise thurgovienne dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Le chiffre d'affaires s'est contracté de 6,6% à 196,9 millions de francs. La chute des prix du sucre, les coûts de transformation plus élevés et des achats de concentré plus élevés ont dépassé les économies réalisées. Grâce à la dissolution de réserves, l'entreprise de Suisse orientale est parvenue à boucler l'exercice de justesse dans le vert, avec un bénéfice de 0,1 (0,9) million de francs.

A 260'000 tonnes, les volumes sont restés plus ou moins stables sur un an. Des achats de sucre ont permis de compenser en partie la différence par rapport à la part produite, précise Sucre Suisse.

La direction juge la situation en Suisse toujours tendue et anticipe des difficultés sur le front de la conservation des terres arables, menacées par le bas niveau des prix du sucre et l'apparition de nouvelles phytopathologies. L'entreprise s'apprête à devoir puiser une nouvelle fois dans ses réserves compenser ces éléments. (ats/nxp)