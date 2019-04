Sulzer a entamé de belle manière 2019. Poursuivant sur la lancée de l'an dernier, le groupe industriel zurichois a vu ses entrées de commandes augmenter au premier trimestre de 9,3% en l'espace d'un an à 984,1 millions de francs. Tous les marchés finaux ont contribué à la croissance.

Entre janvier et fin mars, les acquisitions ont contribué aux commandes à hauteur de 11 millions de francs, précise mercredi l'entreprise établie à Winterthour. La division principale des pompes a affiché des ordres d'un montant de 391,2 millions, soit 12% de plus qu'un an auparavant.

L'unité Rotation Equipment Services (RES), active dans les services pour les turbines, a pour sa part enregistré des commandes de 300,8 millions de francs, soit 5,7% de plus qu'au premier trimestre 2018. Celles décrochées par Chemtec, le segment des installations destinées à l'industrie chimique, ont présenté une vive hausse de 9,3% à 121,5 millions.

Importantes commandes

Les chiffres dévoilés par le groupe industriel se sont révélés nettement supérieurs aux attentes des analystes. Sulzer a précisé avoir déjà pu comptabiliser sur la période sous revue d'importantes commandes qui étaient attendues pour le 2e trimestre.

De l'avis de Sulzer, les conditions de marché demeurent favorables. Un constat qui incite le groupe a confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours. Corrigée des effets de change, la croissance organique des commandes devrait s'inscrire entre 2 et 5% et celle du chiffre d'affaires de 3 à 5%. La marge opérationnelle devrait s'afficher autour de 10%. (ats/nxp)