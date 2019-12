Dans le monde du commerce de détail, le «Black Friday» est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. Pour certaines enseignes, il représente même une part considérable des bénéfices annuels.

Les criminels du dark web surfent eux aussi sur la tendance en proposant d'importants rabais et des codes de réduction sur les drogues, les fausses cartes d'identité et les données volées qu'ils vendent.

«Nous avons observé les mêmes stratégies que dans le commerce classique», explique James Chappell, cofondateur de la société de sécurité en ligne Digital Shadows, à SkyNews. Les codes restent les mêmes, précise l'expert: les rabais, les affichages et présentations spécifiques, l'excitation avant l'événement, les publicités, l'enthousiasme des clients.

24 millions en une année

Selon un rapport publié cette semaine par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, les criminels britanniques sont ceux qui tirent le plus profit de la vente de drogues en ligne à l'échelle européenne. En 2017-2018, ces ventes représenteraient environ 24 millions de livres de ventes.

Plusieurs médias rapportent également que certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat sont de plus en plus utilisées pour vendre des drogues illégales.

L'accès au Web sombre se fait à l'aide de navigateurs spéciaux et offre un degré élevé d'anonymat: les sites ne sont pas en mesure de tracer la géolocalisation et les adresses IP de leurs utilisateurs, de même que les utilisateurs ne peuvent pas avoir accès aux informations concernant l'hébergeur du site caché. Cela octroie la possibilité d'échanger de manière confidentielle.

Le darknet est aussi connu pour des usages illégaux comme le trafic de drogues ou de marchandises, les forums de discussions ou autres médias pour les pédophiles ou les terroristes. Toutefois, les actions illégales ne sont pas majoritaires. Ce réseau est également utilisé par des lanceurs d'alertes, des journalistes qui ne veulent pas être victime de censure et opposants politiques vivant dans une dictature.

