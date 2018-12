Swiss étoffe son réseau aérien depuis Genève. En effet, la compagnie helvétique desservira dès le 22 juin cinq nouvelles villes très prisées en été, pour un total de 42 destinations au départ de la cité de Calvin, fait-elle savoir mercredi dans un communiqué.

Swiss proposera ainsi deux vols hebdomadaires les vendredis et dimanches à destination de Brindisi, dans le sud de l'Italie, avec un vol supplémentaire le lundi entre le 24 juin et le 26 août. La ville de Faro, capitale de l'Algarve au Portugal, sera elle desservie trois fois par semaine jusqu'à fin octobre. La Grèce est également au menu avec deux vols hebdomadaires vers l’île grecque de Mykonos, les jeudis et samedis jusqu'à fin août.

Enfin, Swiss desservira aussi trois fois par semaine Alicante, sur la Costa Blanca espagnole, les mercredis, vendredis et dimanches jusqu'à fin août. Durant la même période, il sera aussi possible de relier deux fois par semaine Ibiza, dans les Baléares, et ce jusqu'à fin octobre.

(nxp)