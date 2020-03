«L'avenir de l'aviation» menacé pour Lufthansa

Des aides publiques pourraient devenir nécessaires pour garantir la survie du secteur aérien si la crise du coronavirus dure, a prévenu jeudi le patron de Lufthansa qui contrôle Swiss et dont plus de 90% des avions sont désormais cloués au sol.



«Plus la crise dure, moins il est probable que l'avenir de l'aviation puisse être garanti sans aides publiques», a déclaré Carsten Spohr, cité dans un communiqué détaillant les résultats annuels 2019 déjà publiés la semaine passée. «La propagation du coronavirus a mis l'économie mondiale et notre entreprise dans un état d'urgence sans précédent» et «personne ne peut en évaluer les conséquences», a-t-il expliqué.



Toutefois, «le groupe est financièrement bien équipé pour affronter une situation de crise extraordinaire», a ajouté le directeur financier, Ulrik Svensson. Lufthansa détient une liquidité totale de 4,3 milliards d'euros. Le groupe a accès à 800 millions de crédits supplémentaires et «met en oeuvre» d'autres levées de fonds. «Nous devons répondre avec des mesures drastiques et parfois douloureuses», a-t-il ajouté.



Lufthansa prévoit notamment de reporter des investissements et de mettre une partie de son personnel au chômage partiel, en mettant à profit des réglementations assouplies que le gouvernement allemand a instaurées pour aider les entreprises à traverser la crise.