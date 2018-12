Le groupe de télécommunication Swisscom a racheté à Tamedia les 31% restants de Swisscom Directories (localsearch) pour en devenir l'actionnaire unique. La transaction de 220 millions de francs devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2019, annonce mercredi le géant bleu.

En 2015, search.ch a fusionné avec localsearch, dont Tamedia détenait 31% et Swisscom 69%. Dans le cadre de cette fusion, Swisscom avait accordé au groupe de presse une option de vente et Tamedia une option d'achat à Swisscom pour les parts de Tamedia dans localsearch.

Localsearch réclame être le principal partenaire marketing et publicitaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) suisses. L'entreprise zurichoise emploie plus de 800 collaborateurs et exploite local.ch et search.ch.

Le montant de 220 millions de francs, plus les liquidités non nécessaires à l'exploitation, qui sera versé à Tamedia n'auront pas d'impact sur l'endettement net du groupe de télécommunication, car il avait déjà été comptabilisée, assure Swisscom. (ats/nxp)