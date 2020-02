Le patron de Swisscom a vu son salaire baisser

Le directeur général de Swisscom, Urs Schaeppi, a moins gagné l'année dernière. Sa rétribution totale a baissé de 3,8% à 1,76 million de francs, selon le rapport annuel de l'opérateur publié jeudi. La raison de ce repli provient d'un bonus plus faible, a précisé le géant bleu.



L'ensemble de la direction de sept personnes a reçu au total 7,52 millions de francs, un montant en légère baisse par rapport à 2018. Le conseil d'administration, composé de six hommes et trois femmes, a également vu sa rémunération baisser à 2,21 millions.