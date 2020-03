Swissmechanics appelle à la rescousse

Face à la pression que subissent les entreprises de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) à cause de la propagation du coronavirus, Swissmechanic demande à la Confédération, à la Banque nationale suisse (BNS) et au «monde politique» une série de mesures immédiates.



Dans un communiqué diffusé jeudi après-midi, la faîtière des employeurs de la branche rappelle que les petites et moyennes entreprises (PME) sont déjà confrontées à «des conditions-cadres pénibles et une conjoncture difficile», auxquelles s'ajoutent les effets indésirables de la force du franc.