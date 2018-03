Les rédactions romandes de Tamedia, soutenues par Syndicom et Impressum, saisissent l'Office vaudois de conciliation et d'arbitrage. Elles dénoncent l'absence de dialogue social et demandent notamment le gel des licenciements durant deux ans. Tamedia prend acte de la démarche et va l'étudier.

La décision des rédactions a été prise à l'unanimité mardi lors d'assemblées générales à Lausanne et à Genève. Elle vise la restructuration en cours à Tamedia, indiquent mercredi Syndicom et Impressum dans un communiqué.

Au point mort

Face à un dialogue social «au point mort», les rédactions demandent «que leurs revendications soient prises au sérieux, que des négociations soient ouvertes avec le groupe». Les exigences portent sur le gel des licenciements durant deux ans, le maintien du Matin semaine et de 20 minutes sous forme papier et sur des investissements dans les rédactions.

Depuis de nombreuses années, on vit des restructurations. Il faut maintenant que Tamedia vienne à la table des négociations, nous voulons être entendus, explique Karim Di Matteo, pour la société des collaborateurs de 24 heures.

Renouer le dialogue

Malgré les demandes répétées, il n'y a rien, pas de négociations avec Tamedia, déplore Dominique Diserens, secrétaire centrale d'Impressum. «Il est temps de mettre les points sur les i» et de renouer le dialogue social.

Après la restructuration annoncée en août dernier et notamment le regroupement de 60 journalistes dans la rédaction Tamedia à Lausanne, la situation des collaboratrices et des collaborateurs «suscite beaucoup de craintes et génère un climat de travail délétère», souligne encore le communiqué.

Marché très difficile

«On prend acte de la saisine de l?Office de conciliation. Pour le gel des licenciements, c'est la même revendication que l?automne passé. Jusqu'à janvier, nous avions assuré qu'il n'y aurait pas de licenciements», a indiqué Patrick Matthey, responsable de la communication de Tamedia pour la Suisse romande, interrogé par l'ats.

«Ensuite, nous avons dit que les départs naturels ne seraient pas remplacés. Pour l'avenir, le redimensionnement éventuel des rédactions dépendra de l'évolution des marchés qui sont toujours extrêmement difficiles».

Pas de garantie

«On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de licenciements durant les deux prochaines années. Nous sommes surpris d'entendre les critiques sur l'absence de dialogue social. Au contraire, on a cultivé le dialogue social», affirme le responsable.

«Notre service juridique est en train d?étudier cette saisine pour voir ce que ça implique pour Tamedia. Les questions sont ouvertes pour le moment, notamment sur la compétence de cet office pour traiter ces demandes», explique encore Patrick Matthey. (ats/nxp)