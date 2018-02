Le concepteur genevois de logiciels bancaires Temenos va débourser 1,4 milliard de livres (1,8 milliard de francs) pour s'emparer de la société britannique Fidessa. Les conseils d'administration des deux entreprises sont parvenus à un accord sur les termes de l'offre.

Temenos avait annoncé la veille être en discussion avancée avec Fidessa. Les actionnaires de la firme britannique se voient proposer 35,67 livres sterling par action, soit une prime de 36,9% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Ils recevront également un dividende spécial de 79,7 pence au titre de l'exercice 2017.

L'opération est soumise au feu vert des autorités compétentes et à l'approbation des actionnaires de Fidessa, dont l'action évoluait mercredi au-dessus du prix de l'offre. La transaction devrait être bouclée durant le premier semestre 2018, a précisé Temenos dans son communiqué.

Temenos a contracté un crédit de 1,43 milliard de livres sterling pour racheter Fidessa. Le groupe envisage ensuite de procéder à une augmentation de capital, dont le montant n'est pas divulgué, afin de réduire sa dette.

Levée de fonds nécessaire

Andreas Müller, analyste de la Banque cantonale de Zurich (BCZ), estime que cette levée de fonds devrait atteindre entre 400 et 450 millions de dollars. L'acquisition devrait avoir un effet positif sur les recettes et le bénéfice par action de Temenos en 2018 déjà.

Fondé en 1981 et basé à Londres, le groupe Fidessa développe des logiciels et fournit des services pour le négoce et l'investissement notamment. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 353,9 millions de livres ( 7%) et dégagé un bénéfice après impôts stable de 35,7 millions.

Sur une base pro forma, les deux entreprises ont réalisé en 2017 un chiffre d'affaires combiné de 1,23 milliard de dollars et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 398 millions de dollars. La transaction débouchera sur des synergies équivalant à une économie de coûts annuelle de 60 millions.

Opportunités de croissance

Le rachat «permettra de croiser nos bases de clients et de nous octroyer une plus grande part des budgets informatiques des banques particulièrement au moment où elles se développent dans le nuage», relève le président du conseil d'administration de Temenos Andreas Andreades, cité dans le communiqué.

Le Chypriote a constaté une très forte fragmentation du segment des logiciels dans le secteur des marchés financiers, dominé par des systèmes vieillissants, ce qui offre des opportunités de croissance au nouvel ensemble.

La communauté des analystes avait plutôt bien accueilli mardi la perspective d'une reprise de Fidessa par Temenos. La pertinence stratégique de l'acquisition, mais également les retombées estimées sur les résultats du groupe genevois ont fait l'objet de commentaires positifs. L'action Temenos avait toutefois chuté de 6% à la Bourse suisse. (ats/nxp)