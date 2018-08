Elon Musk, l'emblématique fondateur de Tesla, a semé le trouble mardi en annonçant qu'il avait l'intention de retirer le constructeur de véhicules électriques haut de gamme de la Bourse.

En quelques tweets écrits à partir de 16H48 GMT, Elon Musk a mis la pagaille en indiquant qu'il envisageait de retirer Tesla de la cote mais qu'il en restera le PDG. Il a aussi assuré qu'il avait le financement nécessaire à l'opération.

L'information a provoqué la suspension de l'action à Wall Street alors qu'elle s'envolait de plus de 7%. Elle a repris la cotation un quart d'heure avant la clôture et a terminé sur un bond de près de 11%.

Vote des actionnaires

Peu avant la clôture de la Bourse, Tesla a finalement confirmé qu'Elon Musk voulait bien retirer le constructeur de la cote mais a précisé dans un post de blog que la décision finale sera prise au terme d'un vote des actionnaires.

Cette annonce intervient au moment où se multiplient les attaques de spéculateurs, qui parient sur l'effondrement de Tesla, une stratégie financière baptisée «short selling». Ils font valoir que Tesla aura du mal à honorer le calendrier de production de la Model 3, véhicule censé le transformer en constructeur de masse.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018

«J'envisage de retirer Tesla de la Bourse à 420 dollars (par action). Financement assuré», affichait à la mi-séance de Wall Street le compte Twitter certifié d'Elon Musk. A ce prix, Tesla pèserait plus de 71 milliards de dollars et serait de près de 20 milliards plus cher que General Motors, le premier constructeur automobile américain. Ce serait également la plus grosse opération de retrait de la cote, ce qui pose la question du financement.

Sortie inhabituelle

Où Elon Musk trouvera-il les fond ? Utilisera-t-il le LBO (leverage buy out), un montage financier qui permettrait à un holding créé spécialement pour l'occasion de racheter Tesla en empruntant massivement de l'argent ? Auquel cas il s'agirait, selon le cabinet Dealogic, de la plus grosse opération de rachat d'entreprise par LBO. Ce record est jusqu'à présent détenu par le groupe énergétique américain TXU Corp qui avait été racheté par les fonds KKR, TPG et Goldman Sachs en 2007 pour 44 milliards de dollars.

Une série d'informations boursières aussi sensibles distillée par un dirigeant d'entreprise en pleine séance boursière est tout à fait inhabituelle dans un pays où la communication financière est millimétrée pour mettre les investisseurs sur un pied d'égalité.

Interrogé par l'AFP, Tesla n'a pas répondu sur ce point particulier. En 2013, le groupe automobile, qui produit aussi des panneaux solaires, avait encouragé les investisseurs intéressés par Tesla à suivre régulièrement le compte twitter d'Elon Musk, dont les promesses de transformation des modes de transport du futur sont derrière l'ascension boursière du groupe.

Tesla a des légions de fans, allant de l'acteur oscarisé Leonardo DiCaprio au rappeur Kanye West, et s'est démarqué en transformant la voiture en un «gadget» électronique avec des technologies très avancées. Son aide à la conduite automatique Autopilot fait l'objet d'enquêtes de régulateurs après des accidents dont certains mortels.

Transparence pas nécessaire

«Je n'ai pas des droits de vote majoritaires actuellement mais je ne m'attends pas à ce qu'un actionnaire en ait si nous quittons la cote. Je ne vendrai pas (mes titres) quel que soit le scénario», a poursuivi Elon Musk, qui détient environ 20% du capital de Tesla. Dans un autre tweet, il a affirmé avoir le soutien des actionnaires.

«En tant qu'actionnaire de Tesla, j'apprécie que Musk dise que les investisseurs actuels pourraient garder leurs titres s'ils le souhaitaient», a réagi Quint Tatro, du fonds Joule Financial, qualifiant de «brillant» le projet de retrait de la cote. Pour Matt Swanson, chez Silicon Valley Software Group, «Musk en avait marre de la surveillance constante des marchés, pas surprenant qu'il veuille une pause».

Pour convaincre de potentiels investisseurs réticents, le dirigeant a évoqué la possibilité de créer un fonds spécialisé qui garantirait l'équité entre investisseurs. «Mon souhait est que tous les actionnaires actuels restent même si nous ne sommes plus une entreprise cotée. Créerais un fonds spécifique pour permettre à chacun de rester avec Tesla. Le fais déjà avec Fidelity Investment pour SpaceX», la société aérospatiale dont il est également le PDG fondateur.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018

Contrairement à une entreprise cotée en Bourse, une société évoluant hors des plateformes financières n'est pas soumise à des obligations légales contraignantes en matière de transparence comme la publication de ses résultats tous les trimestres ou la rémunération de ses dirigeants. (afp/nxp)