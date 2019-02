Le gendarme américain de la Bourse a accusé lundi Elon Musk, le fondateur du constructeur automobile Tesla, d'avoir violé les termes d'un accord avec la justice et l'intempérance du fantasque milliardaire sur Twitter risque de lui coûter cher.

L'action lancée par la puissante SEC --avec laquelle M. Musk semble engagé dans un bras de fer et qu'il n'hésite pas à vilipender sur son réseau social favori--, n'est qu'une demi surprise.

Le 19 février, le dirigeant du constructeur de voitures électriques a tweeté que Tesla allait produire 500'000 voitures en 2019, quand le groupe ne parlait jusqu'ici que d'environ 400'000 unités du fait de problèmes de production rencontrés par son Model 3.

Quatre heures plus tard, le milliardaire tentait de sauver les meubles: «voulais dire que le taux de production annualisé à la fin de 2019 serait probablement d'environ 500'000 (unités), c'est-à-dire 10'000 voitures par semaine. Les livraisons pour cette année demeurent attendues à environ 400'000» unités.

Pas surveillé

Pour le gendarme de la Bourse il n'y a pas de doute, Elon Musk a enfreint les règles qu'il s'était engagé à respecter dans un accord à l'amiable conclu avec la SEC mi-octobre 2018 et qui devait empêcher tout tweet intempestif pouvant influer sur le cours de l'action de l'entreprise.

«Le 19 février 2019 M. Musk a tweeté Tesla a produit zéro voiture en 2011 mais en produira environ 500'000 en 2019 . M. Musk n'a ni cherché ni obtenu d'approbation pour la publication de ce tweet qui était inexact et a été diffusé auprès de plus de 24 millions de personnes», avance la SEC.

«Par conséquent M. Musk a violé le jugement final en faisant très exactement ce que les termes du jugement devaient empêcher», affirme encore le gendarme de la Bourse. Elon Musk a répliqué sur Twitter en se moquant de l'agence fédérale. «La SEC a oublié de lire le transcript des résultats de Tesla, qui dit clairement 350'000 à 500'000. C'est la honte», affirme-t-il.

SEC forgot to read Tesla earnings transcript, which clearly states 350k to 500k. How embarrassing … ????

Ses conseils ont aussi souligné, selon les documents remis au tribunal, qu'Elon Musk estimait ne pas avoir besoin d'autorisation de tweeter cette information qui selon lui reprenait des choses dites lors de la conférence téléphonique avec des analyses et la presse sur les résultats financiers de Tesla, qui s'est tenue le 30 janvier. Pour la SEC, «ce n'est pas crédible», et elle accuse le dirigeant de n'avoir jamais eu l'intention de respecter l'accord du 16 octobre.

L'affaire est maintenant dans les mains du juge qui devra trancher. Mais Elon Musk risque gros, la justice américaine appréciant en général assez peu les récidives notamment dans ces dossiers impliquant la crédibilité des marchés financiers américains. Dans un second tweet lundi soir, M. Musk a fait part de son «respect» pour les juges. L'action de Tesla reculait de 3,6% après la clôture de la bourse lundi.

Indeed. I have great respect for judges. It’s not perfect, but, in general, we should be very glad of the US justice system.