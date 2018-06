Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé mardi supprimer 9% de ses effectifs, soit près de 4000 emplois, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration destiné à dégager son premier profit depuis sa création en 2003.

Cette réorganisation, «difficile mais nécessaire» selon les mots du PDG Elon Musk, ne va pas affecter la production du Model 3, le véhicule censé transformer l'entreprise en groupe automobile de masse et dont les retards de production ont contribué à faire chuter l'action Tesla en Bourse lors des cinq premiers mois de l'année.

«Ces suppressions (d'emplois) sont entièrement effectuées dans les personnels administratifs; aucun employé de la production n'est concerné. Donc ceci n'affectera pas notre capacité à atteindre nos objectifs de production dans les prochains mois», a assuré M. Musk, dans un document adressé aux salariés diffusé ensuite sur son compte Twitter.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx