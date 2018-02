Pas moins de 670 francs. Voilà le montant qu’un Sédunois doit dépenser dans les commerces d’Évian-les-Bains (F) s’il veut que son expédition soit rentable. Dans une étude publiée en janvier, les experts de Credit Suisse ont tenté de mesurer à quel moment une virée shopping de l’autre côté de la frontière devenait fructueuse. Et, forcément, l’intérêt n’est pas le même selon sa ville de départ (voir ci-contre). De manière générale, les spécialistes ont estimé qu’un déplacement jusqu’à un magasin étranger prenait 88 minutes, contre 28 pour le trajet habituel jusqu’au supermarché le plus proche. «Les touristes d’achat ont donc en moyenne passé 60 minutes de plus dans leur voiture et parcouru 55 km supplémentaires», pointe l’étude.

Moitié moins cher à l’étranger

Pour articuler le coût total de l’opération, les experts de la banque helvétique se sont basés sur un prix au kilomètre de 73 ct. et un tarif horaire un peu surprenant correspondant au salaire brut moyen en Suisse de 37 fr. Résultat: en moyenne, le déplacement coûte 137 francs de plus qu’un trajet sur le territoire national. «Si l’on considère par ailleurs que le panier moyen acheté à l’étranger est environ 50% moins cher qu’en Suisse, un déplacement d’achat moyen au-delà des frontières devient rentable dès que la dépense excède 274 fr.», conclut l’analyse. Un chiffre qui monte même à 415 francs pour un Lausannois et à près de 800 francs pour un Fribourgeois.

Malgré cette somme importante, Cécile Thiémard, présidente de l’Association des commerçants du canton de Fribourg, assure que sa région est également concernée par le tourisme d’achat. «Nous ne sommes pas limitrophes avec un autre pays, mais c’est un phénomène mondial. On souffre notamment de la comparaison que certains clients font, en regardant sur Internet, avec les prix français», précise-t-elle. Pour autant, elle souligne la subsistance d’un «esprit terroir» important qui fidélise les consommateurs dans les boutiques locales.

À l’inverse, Isabelle Fatton, secrétaire de la Fédération du commerce genevois, observe une accélération du tourisme d’achat au bout du lac depuis deux ans, notamment suite à l’abandon du taux plancher du franc. Mais la responsable souligne l’intérêt du raisonnement des experts de Credit Suisse, qui prennent en compte l’ensemble des éléments d’un déplacement. «Avec la TVA française, qui est énorme, et le taux de change de l’euro, qui est remonté à presque 1 fr. 20, je pense que la situation nous est aujourd’hui favorable. Certains produits sont même moins chers chez nous», affirme-t-elle. Elle espère que les consommateurs sauront en prendre conscience. «Si, par le passé, ils trouvaient leur compte à passer la frontière, je les invite désormais à refaire leurs calculs.»

«La sortie du week-end»

Du côté de Lausanne, Helena Druey confirme la logique. Mais celle qui est chargée de promouvoir le commerce en ville doute que les clients reprennent leurs bouliers de sitôt. «À partir du moment où les habitudes sont prises, il est difficile de faire machine arrière. Aujourd’hui, on est persuadé que c’est moins cher de l’autre côté de la frontière et on ne vérifie plus», détaille-t-elle.

Elle conseille donc aux commerçants d’inciter les consommateurs à comparer au maximum les prix. À ses yeux, le tourisme d’achat a cependant pris une autre signification dans l’esprit des Suisses. «J’ai l’impression que c’est devenu la sortie du week-end pour se dépayser. On va se balader ailleurs, il y a une autre ambiance, une autre monnaie et on se sent en vacances.»

(Le Matin)