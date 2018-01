Donald Trump arrive jeudi à Davos, où l'élite économique mondiale se demande si elle va être mangée à la sauce «America First», ou au contraire courtisée par le toujours imprévisible président américain. Lequel a illustré cette capacité à surprendre en se disant «prêt» à témoigner «sous serment» dans l'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie, quelques heures avant de prendre l'avion pour la Suisse.

De quoi occuper les conversations des quelque 3000 chefs d'entreprises ou dirigeants politiques de haut vol rassemblés depuis trois jours dans la station de ski huppée. Ils devront patienter jusqu'à vendredi pour entendre le discours du milliardaire américain qui s'est envolé de la base aérienne d'Andrews, en banlieue de Washington, mercredi soir à 20H50 (01H50 GMT jeudi).

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!