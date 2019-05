Donald Trump a vivement conseillé samedi à la Chine d'arracher un accord commercial avec lui maintenant, lui promettant une situation «bien pire» si la négociation devait se poursuivre au cours de son éventuel second mandat de président des Etats-Unis.

Conséquence du conflit commercial qui oppose Washington et Pékin, plus de 250 milliards de dollars d'importations subissent des tarifs douaniers punitifs, et sont passés vendredi de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars. Et Donald Trump a ordonné de lancer la procédure en vue d'imposer des droits de douane sur les quelque 300 milliards d'importations chinoises restantes.

Si elle est décidée, cette nouvelle hausse ne sera probablement pas effective avant plusieurs mois, mais elle permet de resserrer l'étau sur la Chine dans les difficiles tractations commerciales en cours.

«Je crois que la Chine a senti qu'ils se faisaient rosser durant la récente négociation, au point qu'ils pourraient attendre la prochaine élection, en 2020, pour voir s'ils pourraient être chanceux et avoir une victoire démocrate -- situation dans laquelle ils continueraient à voler les Etats-Unis à hauteur de 500 milliards de dollars par an», a tweeté M. Trump.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!