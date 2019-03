Les Etats-Unis vont mettre fin à des accords commerciaux préférentiels avec l'Inde et la Turquie, a annoncé le gouvernement américain lundi. Selon lui, ces deux pays «ne respectent plus les critères» leur permettant de bénéficier de ce programme.

«A la demande du président Donald Trump», les deux Etats vont être retirés simultanément du système généralisé de préférence, un programme qui leur permet une meilleure pénétration du marché américain, mais pour des raisons différentes, a écrit dans un communiqué le bureau du représentant américain au commerce (USTR).

Concernant l'Inde, l'USTR a mis en avant l'absence d'assurances suffisantes pour permettre aux Etats-Unis un accès «équitable et raisonnable à son marché dans de nombreux secteurs». «Malgré ses promesses, l'Inde a échoué à prendre les mesures nécessaires pour respecter les critères du SGP», a expliqué l'USTR.

Développement turc

La Turquie voit en revanche son statut remis en cause en raison de son niveau de développement économique qui ne la rend de fait plus éligible à un accès préférentiel au marché américain, réservé aux pays en développement.

«Durant les quatre décennies et demie, où la Turquie a bénéficié du statut de SGP pour les pays développés, l'économie turque s'est développée et s'est diversifiée», a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. L'exécutif américain cite notamment la hausse du niveau de revenu par habitant dans le pays et la baisse du taux de pauvreté comme «preuves de la hausse du niveau de développement» turc.

Les pays en développement éligibles au programme américain SGP sont autorisés à faire entrer sur le sol américain certains produits sans barrière douanière s'ils respectent des critères établis par les Etats-Unis, au rang desquels la lutte contre le travail des enfants, certains droits des travailleurs reconnus à l'échelle internationale, le respect de la propriété intellectuelle, et un accès équitable et raisonnable des Etats-Unis à leur marché.

La sortie de ces deux pays du statut préférentiel américain ne prendra effet qu'au moins 60 jours après la notification adressée au congrès américain ainsi qu'aux gouvernements indien et turc, a précisé l'USTR. (ats/nxp)