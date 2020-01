Des provisions pour les litiges

Encore empêtré dans différentes affaires juridiques, UBS a conservé son trésor de guerre afin de régler d'éventuelles pénalités financières. Les provisions pour litiges n'ont pratiquement pas bougé depuis fin septembre.



A fin décembre, elles s'élevaient à 2,48 milliards de dollars (2,42 milliards de francs), contre 2,50 milliards trois mois auparavant.



Le numéro un bancaire helvétique a provisionné 131 millions de dollars au quatrième trimestre et dissout une réserve financière de 25 millions.



Une somme de 156 millions d'euros (167 millions de francs) a par ailleurs été utilisée lors du dernier partiel 2019. Les effets de change ont augmenté ces réserves de 22 millions de dollars.



La procédure en France et le litige hypothécaire aux Etats-Unis demeurent les cas les plus importants auxquels UBS doit faire face.