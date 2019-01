UBS dit adieu au franc suisse

UBS a définitivement abandonné le franc pour sa comptabilité. La grande banque a présenté mardi ses premiers résultats annuels libellés en dollar. L'évolution parait logique pour un groupe qui génère la majorité de ses revenus en billet vert. Symboliquement, le choix peut néanmoins heurter venant de la première banque du pays.





L'établissement justifie ce changement par la volonté de mieux «refléter le bilan et la composition du risque du groupe». «Cela réduira la volatilité de nos résultats car nous allons libeller notre comptabilité dans la devise la plus contributrice au bénéfice avant impôts», avait indiqué le directeur financier Kirt Gardner lors de la journée des investisseurs en octobre 2018.



Autre avantage, la couverture du risque de change sera moins onéreuse, assure la banque. Analyste chez Bordier, Loïc Bhend arrive à la même conclusion. Toutefois, il estime que l'adoption du dollar ne constitue pas une nouvelle d'ordre stratégique pour la banque. «Ça embête surtout les analystes qui doivent revoir leur modèle», s'amuse-t-il.



Pour Sergio Rossi, il est étonnant que ce changement n'intervienne qu'en 2019. «UBS utilise le dollar depuis les années 1980 pour réaliser ses propres transactions financières. Sur les marchés financiers, c'est la devise numéro un», a expliqué à AWP le professeur de macroéconomie et d'économie monétaire à l'Université de Fribourg.



UBS rappelle d'ailleurs que de nombreuses multinationales suisses ont adopté le billet vert. Zurich Insurance, Swiss Re, Novartis, ABB ou encore Syngenta figurent dans le lot.

Toutefois, un tel changement ne modifie en rien l'identité suisse d'UBS et son profond attachement à ses racines helvétiques, prévient la grande banque. Le siège du groupe devrait donc rester à Zurich, malgré les déclarations du directeur général Sergio Ermotti.