Les investisseurs réservent un accueil glacial aux résultats d'UBS

Plongeon pour UBS à la Bourse après un dernier partiel décevant. Les investisseurs réservaient un accueil glacial aux résultats publiés mardi par UBS. Confrontée à des marchés financiers capricieux, la grande banque n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en elle par les analystes. Tous les spécialistes ne cachent pas leur déception vis-à-vis de l'évolution négative de la banque d'affaires.



Vers 9h25, le titre UBS trébuchait de 4,6% à 12,80 francs, dans un SMI en recul de 0,18%.

La mauvaise performance d'UBS lors du dernier partiel est principalement imputable à la division banque d'affaires (Investment Bank), qui profitait d'une dynamique positive jusqu'en septembre, selon Baader Helvea. Petite consolation pour l'analyste Tomasz Grzelak, l'unité de gestion de fortune a bien résisté.



Cette division a généré des recettes solides, mais les dépenses se sont révélées plus importantes que prévu, regrette Barclays dans un commentaire. La grande banque britannique pointe également du doigt la mauvaise tenue de la banque d'affaires. Seule une reprise du marché pourrait créer un électrochoc.



La Banque cantonale de Zurich (ZKB) annonce un rabotage de ses estimations, en raison d'une masse sous gestion inférieure aux attentes. L'analyste Javier Lodeiro s'avoue déçu par les reflux d'argent subis au quatrième trimestre, mais aussi - comme ses confrères - par la performance de la banque d'affaires.



Investment Bank n'a certes pas rempli les attentes, mais la division administrative Corporate Center a également généré plus de dépenses que prévu, souligne Vontobel.

Baader Helvea et Vontobel conservent leur recommandation d'achat. Deutsche Bank campe sur «hold» tandis que la ZKB maintient «pondérer au marché».