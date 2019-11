Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir un compromis budgétaire temporaire adopté par le Congrès et courant jusqu'au 20 décembre. Ce texte permet d'éviter la paralysie des administrations américaines, ou «shutdown».

Malgré des mois de négociations, l'opposition démocrate et les républicains ne sont pas parvenus à s'accorder sur un budget à plus long terme, à cause de différends, notamment sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique, grande promesse de campagne de Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine.

Divisés par l'enquête en destitution lancée contre Donald Trump par les démocrates à la Chambre des représentants, des élus s'inquiètent de leur capacité à parvenir à un accord budgétaire à long terme d'ici la prochaine date butoir du 20 décembre.

Deux «shutdowns» sous Trump

La mesure provisoire a été signée par Donald Trump après avoir été approuvée au Sénat, contrôlé par les républicains, par 74 voix en faveur contre 20. Elle avait déjà été adoptée mardi à la Chambre des représentants, à majorité démocrate, par 231 voix contre 192, dont 12 soutiens républicains.

Le budget temporaire inclut une augmentation de salaire de 3,1% pour l'armée américaine, finance le fonctionnement du grand recensement prévu en 2020 ainsi que d'importants programmes dans le secteur de la santé. Depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, en janvier 2017, les États-Unis ont été partiellement paralysés par deux «shutdowns», dont le plus long de l'histoire américaine, lorsque certains budgets avaient été asséchés durant 35 jours entre fin 2018 et début 2019. (ats/nxp)