Un Suisse sur quatre recourt aux avoirs de sa caisse de pension pour financer l'achat d'un bien immobilier. Cette part diffère toutefois selon les régions. En Suisse romande, la part est la plus élevée avec 32%, suivie du Tessin (30%) et de la Suisse alémanique (23%), souligne mercredi un sondage de la plateforme immobilière Homegate.

L'hypothèque à taux fixe est de loin le modèle de financement de l'immobilier résidentiel le plus populaire parmi les personnes interrogées (82%). L'hypothèque Libor (11%) et l'hypothèque variable (seulement 2%) sont beaucoup moins courantes.

Les Suisses fidèles

La majorité des répondants ayant des hypothèques à taux fixe (67%) les ont conclues pour des durées entre six et dix ans, précise le communiqué. Un quart des hypothèques contractées ont un montant compris entre 500'000 et 750'000 francs.

Une fois engagées auprès d'un établissement financier, les personnes contractant une hypothèque lui restent fidèles dans 77% des cas lors du renouvellement ou de la prolongation de l'hypothèque. Les Suisses allemands sont les plus fidèles (79%), tandis que seulement 56% des Tessinois restent chez le même établissement financier.

Plus de 40% des sondés n'ont effectué qu'une seule demande d'offre avant de conclure une hypothèque. Les Suisses romands se distinguent sur ce point, dans la mesure où 68% déclarent avoir fait plusieurs demandes d'offre. (ats/nxp)