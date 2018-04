Les clients de la chaînes française de vente de vêtements et de chaussures La Halle bénéficient de certains avantages en étant détenteur d'une carte de fidélité: un rabais notamment de 20% lors de leur cinquième passage en caisse. Ces largesses embarrassent désormais la direction qui, confronté au succès de sa campagne de fidélisation, estime que ses marges de plus en plus fortement impactées par la promotion. C'est pourquoi, dans un mail dupliqué sur la page Facebook d'un syndicat (et déjà retiré), cette dernière demande en substance à ses employés «d'oublier» de signaler à la clientèle qu'ils bénéficient d'un rabais. Et si le client devait s’apercevoir de l’omission, les employés sont priés d'appliquer l'avantage et de présenter des «excuses pour cet oubli».

C'est ce que révèle Le Monde sur son site.

Il va sans dire que la directive demandant aux caissier(e)s de mentir par omission est très mal passé chez les salariés. De son côté, La Halle reconnaît «volontiers une expression maladroite», précise Le Monde, et qu'il s'agit d'une période transitoire le temps de mettre en place un nouveau programme de fidélisation moins coûteux. (Le Matin)