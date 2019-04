Valora lance les tests de son nouveau concept de points de vente sans caisse. Dès samedi, le détaillant bâlois, qui exploite notamment des kiosques, ouvrira à la gare centrale de Zurich ses deux magasins «avec box» et «avec x», lesquels ne sont accessibles que par l'entremise d'une app pour smartphones.

Ainsi, avant de pouvoir entrer dans les deux points de vente, les consommateurs doivent s'enregistrer via l'app «avec» qu'ils auront préalablement téléchargée sur leur smartphone, explique vendredi Valora. Il suffit ensuite de scanner un code QR, puis les produits désirés. Le paiement s'effectue directement dans l'application.

Le magasin «avec box», ouvert pour la phase de test du 6 au 22 avril avant un lancement dans d'autres régions de Suisse, sera disponible quasiment 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il disposera d'un assortiment de produits alimentaires et de base. Des collaborateurs seront présents uniquement aux heures de pointe le matin et le soir ainsi que pour assurer le garnissage des rayons et la propreté des lieux.

Le concept «avec x» représente pour sa part un laboratoire des achats de demain, indique Valora. Les clients peuvent y acheter du thé, du café et des salades, notamment. Ce type de magasin restera unique. (ats/nxp)