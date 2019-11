L'opérateur suédois de trottinettes électriques en libre service Voi Technology a annoncé lundi avoir levé 85 millions de dollars (à peu près autant en francs) pour renforcer son implantation, améliorer sa plateforme et lancer de nouveaux engins.

Présente dans 38 villes d'Europe, l'entreprise a ainsi levé 135 millions de dollars (à peu près autant en francs) depuis sa fondation en août 2018. En Suisse, Voi propose depuis le mois de juin une centaine de trottinettes à Winterthour.

Cette nouvelle levée de fonds permettra notamment «des investissements plus conséquents dans la recherche et le développement appliqués à une plateforme technologique développée en interne, et à une ligne de produits de nouvelle génération», a indiqué l'opérateur dans un communiqué.

Notant qu'une des clefs de son succès réside dans sa coopération avec les acteurs locaux et son ambition d'intégrer les trottinettes dans les réseaux de transport, il dit aussi vouloir «établir une activité rentable dans les villes où il opère déjà», et dans celles figurant dans son programme de développement.

«Opérer un changement significatif dans le transport européen ne consiste pas à submerger les villes avec des milliers de trottinettes», a relevé le directeur général et cofondateur de Voi, Fredrik Hjelm.

«Nous développons une activité à long terme qui permettra aux citoyens de se déplacer autrement dans les villes, de manière écologique, rapide, pratique, mais aussi ludique», a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Les sociétés de capital-risque Balderton Capital, Creandum, Project A, JME Ventures, Raine Ventures, Kreos Capital, Inbox Capital, Rider Global et Black Ice Capital ont participé à la levée de fonds, selon Voi Technology. (ats/nxp)