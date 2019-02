Le monde du jouet traditionnel souffre ces dernières années de la concurrence de l'électronique de loisirs, ce qui a notamment conduit à la faillite de la chaîne de magasins Toys R Us. Pourtant, à la surprise générale, le fabricant de jouets Mattel a annoncé jeudi dernier avoir réalisé un joli bénéfice sur son quatrième trimestre: 14,9 millions de dollars (en francs suisses, cela représente la même somme), contre une perte de 281,3 millions de dollars lors de la même période un an plus tôt. C'est non seulement un beau retournement de situation, mais totalement inattendu puisque les analystes prédisaient une perte.

Ces bons résultats, Mattel les doit notamment à l'un de ses produits les plus célèbres, la poupée Barbie. Lors de ce dernier trimestre, ses ventes mondiales ont augmenté de 12% par rapport à l'année d'avant, atteignant les 391 millions de dollars. Sur l'ensemble de 2018, Barbie a réalisé des ventes de 1 milliard de dollars, soit 14% de plus qu'en 2017. La poupée ne s'était plus si bien portée depuis 2013, comme on le voit sur le graphique ci-dessous.

Infographie: Yannick Michel

Barbie n'a pas été le seul jouet de Mattel à réaliser une bonne performance: les circuits de voitures Hot Wheels ont vu leurs ventes augmenter de 9%. En revanche, celles des poupées American Girl ont chuté de 27% et celles de «Thomas et ses amis» ainsi que de Fisher Price ont baissé de 17%. Selon Mattel, la fermeture des Toys R Us a particulièrement impacté Fisher Price.

Succès aussi en Suisse

En Suisse, Manor nous confirme que Barbie a également connu une belle année 2018. Une croissance due notamment à la bonne santé du «segment filles» et du succès des poupées L.O.L. Surprise, qui ont eu un impact positif sur la demande dans l'ensemble du segment des poupées.

Selon Manor, cette nouvelle concurrence a certainement poussé Mattel à investir davantage dans la publicité. De plus, Barbie était représentée dans la publicité TV de Manor diffusée pendant la période de Noël. Elle était également présente dans son catalogue de Noël, son dépliant de Pâques et ses spots télé et online. Les deux meilleures ventes Barbie chez Manor en 2018 étaient la Barbie Adventure Camper et la Barbie Ambulance, qui sont des articles dont le prix est plutôt élevé, du fait de la présence des véhicules.

Quand Barbie fait du camping, elle ne prend pas une simple tente. Un jouet qui est dans la gamme de prix supérieure. Image: Mattel

La bonne santé de Barbie pourrait bien se confirmer en 2019, qui est une année spéciale pour elle, puisqu'elle fête ses 60 ans. En 1959, Ruth Handler, cofondatrice de Mattel, imaginait une poupée qui pouvait faire plein d'activités, la nommant d'après le diminutif du prénom de sa fille, Barbara. Dès la première année, 300 000 exemplaires furent vendus. Le fabricant va sans doute célébrer cet anniversaire à coups de sorties spéciales.

Incarnée par Margot Robbie

Mattel a en outre créé un département film afin de porter ses plus célèbres jouets sur grand écran, Barbie devant ouvrir les feux. L'entreprise a annoncé en janvier que c'est l'actrice Margot Robbie (la Harley Quinn de «Suicide Squad») qui prêtera ses traits à la poupée au cinéma. Un film live sur Hot Wheels est également en préparation. (Le Matin)