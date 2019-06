Le fabricant d'emballages Aluflexpack veut faire son entrée à la Bourse suisse. L'opération doit se faire d'ici fin juin et permettra à la société bâloise de lever environ 140 millions d'euros (environ 156 millions de francs) bruts auprès des investisseurs.

Le propriétaire et unique actionnaire Montana Tech, qui veut apporter jusqu'à 15% d'actions existantes en cas d'option de surallocation, veut rester l'actionnaire majoritaire, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué. «Le produit de l'émission d'actions doit servir au développement et à l'automatisation des capacités de production et à des acquisitions ciblées», a précisé Aluflexpack.

Ce dernier est spécialisé dans la fabrication d'emballages flexibles pour l'industrie du café et du thé, les produits pharmaceutiques, la nourriture pour animaux et les produits laitiers. Au premier trimestre, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 50,6 millions d'euros et une marge brute d'exploitation (Ebitda) ajustée de 13,9%. (ats/nxp)