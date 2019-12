Les ministres des affaires étrangères d'Asie et d'Europe ont appelé lundi à «combattre le protectionnisme sous toutes ses formes» malgré le «manque de coopération des États-Unis». Ils ont promis de prendre en compte les perdants de la mondialisation.

«Nous vivons une période de grand changement, de rejet de la mondialisation», raison pour laquelle «nous devons mettre les bouchées double sur le libre-échange», a déclaré le ministre des affaires étrangères de Singapour Vivian Balakrishnan lors d'une conférence de presse à Madrid à l'issue de la rencontre annuelle des chefs de la diplomatie des pays de l'ASEM (Dialogue Asie-Europe).

Les ministres de 51 pays, dont la Suisse, se sont engagés à «combattre le protectionnisme sous toutes ses formes, y compris les mesures protectionnistes unilatérales», selon la déclaration finale. Le document plaide aussi pour une forte coopération entre l'Europe et l'Asie «à un moment où l'ordre international basé sur le droit et le droit international est remis en question».

Rencontres bilatérales

«Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays est un retour de bâton de la mondialisation», a indiqué le nouveau chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, dans une allusion à la montée du populisme aux États-Unis et en Europe. «Nous devons prendre en compte les perdants» de cette mondialisation dans le fonctionnement futur du libre-échange, a-t-il plaidé. «Peut-être n'avions-nous pas conscience qu'ils étaient si nombreux», a-t-il admis.

La Suisse était représentée par le secrétaire d'État au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Roberto Balzaretti. Comme les autres participants, ce dernier a plaidé pour le multilatéralisme, a indiqué le DFAE dans un communiqué. Changement climatique et égalité des genres ont également été discutés, a précisé Roberto Balzaretti sur Twitter.

Effets du changement climatique, égalité des genres: autant de thèmes traités lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du processus #ASEM à Madrid.

La????????s’engage pour un #multilatéralisme plus efficace à la réunion @AsiaEuropeMtg @EDA_DFAE @SwissMFA pic.twitter.com/JsJ4fEboQk — Roberto Balzaretti (@swissMFAeurope) December 16, 2019

La réunion a été l'occasion d'«un échange de vues ouvert et informel», a ajouté le département. Le secrétaire d'Etat a notamment rencontré le secrétaire général de l'ASEAN, Jock Hoi Lim, qui a souligné l'intérêt de l'association asiatique de renforcer la coopération avec la Suisse.

Créé en 1996, le dialogue Asie-Europe (ASEM) rassemble 51 États d'Asie et d'Europe ainsi que le secrétariat de l'ASEAN et l'UE. Ces pays représentent environ 60% du PIB mondial, plus de 60% de la population du globe et 55% du commerce mondial, a souligné Josep Borrell. La Suisse est membre de l'ASEM depuis 2012. (ats/nxp)